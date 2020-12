PILDID ⟩ Õnnelik mees: meigikunstniku tööks on naiste alasti kehade värvimine

Ameerikas tegutsev Fernello Nelson (alumisel pildil koos oma modellidega) on sotsiaalmeedia sõnul kehamaalingutega tegelenud juba viimased kümme aastat. Ta osales ka tuntud Netflixi tõsielusaates «Skin wars». Tal on Instagramis juba üle 213 000 fänni ning seda tänu 434 postitusele, mida ta oma töödest on jaganud.

Nelson on juba pikemat aega sotsiaalmeedias jaganud ohtralt pilte kehamaalingutest, milleks mees kasutab vaid naisi. Osad maalingud on nö katvamad kui teised, kuid on ilmselge, et kümne aastaga on mees omandanud suurepärased oskused.