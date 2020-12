DIKTAATORI SÕBER ⟩ Rahvusvahelise jäähokiliidu juht tahab nui neljaks MMi Minskis korraldada

Seda eelkõige poliitilise situatsiooni pärast Valgevenes. Jäähoki MMi peaks järgmisel aastal koos korraldama meie lõunanaaber Läti ja Valgevene, kuid lätlased on teada andnud, et ei ole nõus koos Valgevenega suurvõistluse korraldamist jagama.

Nüüd on IIHFi president Fasel seisukohal, et kui Läti poliitilistel põhjustel koostööd Valgevenega ei tee, siis on võimalik, et hoki maailmameistrivõistlused korraldatakse ainult Minskis.