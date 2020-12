Kuulivestidest ööprillideni: Mehhiko võimsama narkokartelli liikmed käivad netikaubamajas shoppamas

Ameerika Ühendriikide valitsuse uurimise käigus leiti, et Jalisco Uue Põlvkonna Kartell (CJNG) ostis ajavahemikus 2018–2019 eBayst sõjatehnikat ja lasi selle kullerfirmade abiga USA-st Mehhikosse saata, vahendas Mexico Daily News.

Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja Narkootikumide Järelevalve Amet (DEA) avastasid vähemalt 300 tehingut , mis oli tehtud kartelli liikmete poolt PayPali kaudu Ameerika Ühendriikides just eBays ostude sooritamiseks.

USA võimud tuvastasid, et Carlos Almada kasutas oma identiteedi varjamiseks umbes 50 PayPali kontot, kui ta ostis eBayst relvade osi ja taktikalisi seadmeid.

Seadmete müüjad saatsid vendade ostetud kaubad ühele Los Angeleses asuvale aadressile ja sealt transporditi need edasi Guadalajaras asuvasse Jaliscosse.

FBI tuvastas, et Carlos Almada kasutas ostude kättesaamiseks ühel aadressil Guadalajaras ja teisel aadressil naabervallas Zapopanis varjunime Adrián Gallegos Trejo .

Calix tunnistas FBI-le, et vedas Ismael Almada jaoks relvaosi.

Väljaande Milenio kirjutas, et USA uurimisdokumentides on üksikasjalikult välja toodud vaid 2000 USA dollar i suurune kulutus, mille eest vennad Almadad relvi ja seadmeid eBayst ostsid.

Kuid väljaandele teadaolevalt on olemas ka tõendid selle kohta, et tegelikult kulutasid nad seal ostudele palju rohkem raha.

Mehhiko narkokartellid kasutavad kõiki eelmainitud esemeid ja mõnel juhul on ametivõimud need arestinud .

Mehhiko ametivõimud uurisid Carlos Almadat ka seoses väidetava Colombiast kokaiini importimisega Mehhikosse, kust see saadeti edasi USAsse.

Ta leiti märtsis Jaliscos asuvast Puente Grande vanglast oma kambrist surnuna ja arvatakse, et ta tegi ilmselt enesetapu .

Samuti vahistati Ismael Almada, kelle USA ametivõimud on üle kuulanud. Almada vabastati kautsjoni vastu, kuid Los Angeleses on temaga seoses endiselt mitu kohtuasja pooleli.

Jalisco kartell on tuntud selle poolest, et on veebi postitatud videodes näidanud oma tulirelvade ja sõjalist varustust.