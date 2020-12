Allikas: Melania Trump on esileediametist väsinud ja tahab koju

Uus USA president Joe Biden annab ametivande 20. jaanuaril 2021 ja enne seda peavad Trumpid Valge Maja vabastama, teatab cnn.com.

Donald Trump ei ole viie nädala tagust valmiskaotust veel täielikult tunnistanud ja ta üritab kohtu abil valmistulemust tühistada. Melania Trump on täitnud vaikselt esileedi kohuseid, ehtinud Valge Maja jõuludeks ja teinud ettevalmistusi lahkumiseks.

USA president Donald Trump ja esileedi Melania Trump saabumas 5. detsembril 2020 Valgesse Majja tagasi FOTO: Patrick Semansky/AP/Scanpix

Allikate andmetel plaanib proua Trump oma kontori loomist, et ta saaks edasi tegeleda projektide ja kampaaniatega, millega ta esileedina tegeles. Üks neist on laste heaolu eest seisev ja netikiusamise vastu võitlev Be Best.

Melania Trump tegeleb ka inventuuriga, et milline mööbel ja asjad Valgest Majast kaasa võtta ja millised sinna jätta.

Kohe USA eksesileediks saaval Melania Trumpil on plaanis kirjutada raamat, milline oli ta elu Valge Maja esiprouana.

Valge Maja osade töötajate sõnul näeb esileedi juba nüüd pisut kurnatud välja, kuna ta abikaasa ei taha oma valimiskaotust tunnistada ja üritab võimalikult kauaks Valgesse Majja jääda.

«Melania Trump on väsinud ja tahab juba ammu minna koju New Yorki, et end välja puhata,» teatas allikas.

Ta lisas, et Melania Trump ei olnud just õnnelik, kui ta kuulis, et abikaasa Donald Trump tahab kandideerida 2024. aasta USA presidendivalimistel.

USA eksesileedi peab lootma oma abikaasale või asuma tööle, kuna USA endiste presidentide abikaasadele ei maksta riigifondidest nagu ekspresidentidele eritoetusi. Abikaasa saab aga endise presidendi surma korral nominaalset lesepensioni.

USA esileedi Melania Trump FOTO: JIM LO SCALZO/EPA/SCANPIX

Kinnitamata andmetel kolivad Trumpid pärast ametiaja lõppu Floridasse Mar-a-Lago villasse. Melania Trump oli juba oktoobris palganud sisekujundaja, et villat uuendad.