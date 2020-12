TA ON TAGASI ⟩ Britney Spears andis koos tuntud poistebändiga välja uue singli

Muusikast teadmata ajaks loobunud popstaar Britney Spears (39) on kestval aastal olnud palju meediatähelepanu keskmes. Esiteks on tema veidi kummalised sotsiaalmeedia postitused fännid murelikuks teinud. Teiseks vahendas meedia pingsalt Britney eeskoste olukorda, millest popstaar tahab pääseda. Hetkel vastutab Britney varade eest tema isa Jamie Spears .

Kõigele sellele vaatamata selgus aga 10. detsembril, et Britney on vaikselt muusikaga tegelenud. Nimelt avaldas lauljatar oma Instagramis, et ta on koos Backstreet Boys'iga välja andnud uue singli nimega «Matches». Loo postitas Britney ka oma ametlikule Youtube'i kanalile. Tundub, et muusikavideo hetkel puudub.