Briti popstaar kaebas «Transformerite» staari seksuaalse vägivalla pärast kohtusse

Inglismaal sündinud FKA twigs (32) on tantsija, kes on juba pikemat aega tegelenud ka laulmisega. Rohkem tuntuks sai inglanna aga mitu aastat tagasi, kui ta oli mõnda aega kihlatud «Teneti» staari Robert Pattinsoniga.

2018. aasta septembris vahendas The Sun, et FKA twigs on suhtes Hollywoodi näitleja Shia LaBeoufiga (34). Paar kohtus osaliselt LaBeoufi elul põhineva filmi «Honey boy» (2019) võtteplatsil. Üheksa kuud kestnud suhe lõppes aga enne filmi esilinastust, 2019. aasta juunis, vahendab Metro. Kõmumeedia vahendas toona, et paarile said saatuslikuks erinevad töögraafikud.

Hollywoodi näitleja Shia LaBeouf on aastaid alkoholi ja narkosõltuvusega maadelnud. 2017. aastal vahistati ta alkoholijoobes korrarikkumise eest. Talle määrati rahatrahv ja mees saadeti võõrutusravile. Väidetavalt on LaBeouf nüüd mõnda aega olnud kaine. FOTO: /AP/Scanpix

Enam kui aasta hiljem, 11. detsembril 2020 kaebas aga laulja näitleja kohtusse. FKA twigs süüdistab LaBeoufi seksuaalses vägivallas, kallaletungimises ja emotsionaalse stressi tekitamises. Los Angelese kohtusse esitatud dokumentides nimetab popstaar mitut juhtumit, kus LaBeouf oli tema vastu vägivaldne, vahendab New York Times.

Väidetavalt sõitis paar 2019. aastal, valentinipäeval pärast reisi tagasi Los Angelese poole, kui LaBeouf hakkas autot hoolimatult juhtima. FKA twigsi sõnul võttis näitleja endalt turvavöö pealt ja ähvardas, et ta sõidab kraavi, kui laulja ei avalda tema vastu armastust.

Ka sellele juhtumile eelnenud reisi ajal oli LaBeouf olnud laulja vastu vägivaldne. Kohtupaberites kirjeldab FKA twigs, et ühel päeval äratas näitleja ta öösel üles ja hakkas teda kägistama.

Süüdistuste kohaselt manipuleeris näitleja FKA twigsi Ameerikasse elama jääma, eraldades Inglismaalt pärit naise oma lähedastest ja karjäärist. Lisaks väidab popstaar, et näitleja andis talle teadlikult suguhaiguse.

Tegu on teise näitleja ekskallimaga, kes meest vägivallas süüdistab. Lisaks on näitlejal aastate jooksul olnud mitmeid korrarikkumisi ja teda on kallaletungimise eest vahistatud. Alles tänavu septembris esitati LaBeoufile süüdistus pisivarguses, vahendab AP.

Vahetult enne süüdistuste avalikustamist võeti LaBeoufiga ka ühendust.

«Mul ei ole mitte mingisugust õigust öelda, kuidas minu käitumine kedagi teist tundma pani,» kirjutas LaBeouf The New York Timesile saadetud e-kirjas. «Mul pole oma alkoholismi ega agressiivsuse suhtes vabandusi, on ainult ratsionaliseerimine. Olen aastaid ennast ja kõiki ümbritsevaid kuritarvitanud. Olen varem lähedastele inimestele haiget teinud. Mul on selle ajaloo pärast häbi ja mul on kahju neist, kellele ma haiget tegin. Ma ei saa midagi muud öelda.»