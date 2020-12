ENNE JA NÜÜD ⟩ Heidi Klumi 16-aastane tütar astub lõpuks ema jälgedes

Nüüd on supermodelli vanim laps juba 16-aastane ja alustas äsja oma modellikarjääri. Nimelt poseeris Leni koos oma emaga moeajakirjale Vogue Germany, millele antud intervjuus selgus, et neiu on ise modellikarjäärist juba aastaid unistanud.

«See oli ainult aja küsimus, millal ma modellindust ise proovin. Esimene pakkumine tuli, kui olin 12 või 13, brändilt, mida mulle kanda meeldis. Palusin toona ema, aga mul polnud võimalustki. Nüüd mõistan, et see oleks olnud liiga vara,» tunnistas Leni.

Leni usub, et ta suudab modellina olla sama energiline kui tema ema: «See töö on ideaalne välhjund sellele energiale, mida ma endas kaasas kannan!»

Veel avaldas Leni, et tal on oma uue kasuisa Tom Kaulitzi ja tema kaksikvenna Billi auks tätoveering. Neiu soovis ka oma kallimale tätoveeringu pühendada, aga ema ei lubanud.

Leni tõdes samuti, et nende peres ei ole saladusi ja ta saab emaga väga hästi läbi: «Tunnen, et oleme parimad sõbrad ja saan talle kõigest rääkida».

Instagramis Vogue Germani kaanekujundust jagades avaldas Heidi, et on oma tütre üle väga uhke ja toetab tema karjäärivalikut.

Lenil on alates 2020. aasta veebruarist ka Instagrami konto, millel on juba üle 305 000 fänni. Ta on postitanud vaid kaheksa korda, kuid küllap on see värskelt modellimaailmaga liitunud Leni jaoks alles algus.