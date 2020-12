PILTUUDIS ⟩ Kas me nii seksikat «jõuluvana abilist» oleme üldse kunagi varem näinud?

Ilmselt aitab naise tuntusele kaasa seegi, et ta postitab endast sotsiaalmeediasse vägagi paljastavaid kaadreid. Lisaks paistab, et naine on tänavu jõulumeeleolus, sest alles hiljuti teatas ta, et on tänavu jõuluvana pahade laste nimekirjas. VAATA PILTI SIIT, MIKS NII!