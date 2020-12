BALI VÕLUD ⟩ Instastaar Katri Kats üllatab eriti märja ja napi kaadriga

Eesti instastaar Katri Kats jagas Instagramis rõõmusid, mis lõunamere saarel elamisega kaasnevad. Bikiiniinfluenceri postitus on eriti napp ning tehtud otse duši all.

See teda Bali puhul enda sõnul võlubki. «Minu jaoks on just need õues duši all käimised,» kirjutas ta oma 75 000 jälgijale.