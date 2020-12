SUUR AVASTUS ⟩ Antiikse kreeklaste hauapaigal kaevanud teadlased avastasid tuhandete aastate vanuse kiivri

Need on jäänused Kreeka päritolu inimestest, kes tegutsesid seal antiiksel ajal asunud Illüürias. Arvatakse, et sõdalane maeti kiiver peas.

«Praeguseks on eristatud enam kui 30 erinevat anumat, enamasti Kreeka päritolu,» kirjeldas dr Domagoj Perkić. «Peab rõhutama, et need olid kõige kallimad potid omas ajas.» Tema sõnul on kõik leitud varandus osa külluslikust hauapanusest, n-ö kaasavarast teispoolsusesse.