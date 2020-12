Dementsust põdev 42-aastane ragbitäht: ma ei mäleta maailmameistriks tulekust midagi

Endisel tähtmängijal on diagnoositud varajane dementsus ja CTE ehk krooniline traumaatiline entsefalopaatia. CTE on progresseeruv degeneratiivne haigus, mille sümptomiteks on mäluprobleemid, meeleolu kõikumine, pidevad peavalud, tasakaaluhäired.

«Ma ei mäleta oma karjäärist midagi. Mitte midagi. Mul pole seoses oma sportlasteega mitte mingisuguseid tundeid. Inimesed on näinud mind rõõmust hüppamas, meistrikarikas käes, kuid mulle see hetk ei meenu,» rääkis Thompson usutluses The Guardianile.

Thompson alustas ragbimänguga 15-aastaselt. Kuid praegu ei ole tal meeles mängu reeglid, talle ei meenu loetud raamatud ja nähtud telesaated. Ta on isegi vaadanud ragbi MM matši, kus ta ise platsil on, kuid see kõik tundub talle võõras.

Iglsimaa ragbikoondise staar Steve Thompson 2003. aasta MMil Prantsumaa koondisele valu andmas. FOTO: DAVE HUNT/EPA

«Ei mäleta, et oleks seal olnud, ma isegi ei tea, kuidas mäng lõppes.»

Thompsonit vaevavad ärevus ja paanikahood. Aeg ajalt on ta endale teadmata põhjustel agressiivne.

Thompson kohtas oma naist Stephi pärast karjääri lõppu, kuid nüüd on hetki, kus tal ei tule naise nimi meelde.

«Ta on mulle öelnud, et vaatan teda vahel tühja pilguga. Siis ta tutvustab ennast. Nimi on täiesti mälust pühitud,» rääkis endine ragbistaar.

Mees tunneb end naise ees süüdi. «Ta pole seda ära teeninud.»

Thompsonile oli ragbi vaid töö, mitte kirg. Ta ei igatsenud kunagi saada suureks staariks. Kui ta praegu saaks valida, poleks mees iialgi ragbi mängimisega alustanud.

Thompsoni pea sai mängudes tihti kannatada.

«Olin tuntud selle poolest, et sain palju lööke vastu pead. Öeldi, et tukun pisut ja tõusen jälle üles.»

Thompson on arstide ja teiste spetsialistide peale vihane, et need midagi ei teinud ja lasid mängijal ikka ja jälle hoope vastu pead saada. Tema peapõrutuste üle visati nalja.

«Mõtlen, et kuidas sai arst mind läbi vaadata ja mitte midagi öelda. Nad ju teadsid, mis hakkab juhtuma. Mängijad said treeningutel tihti lööke pähe, kaotasin korduvalt hetkeks teadvuse, kuid «see oli ju vaid hoop vastu pead, ei enamat, temaga on korras,» öeldi.»