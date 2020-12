Kim Kardashian ja Kanye West on ametlikult koos, aga elavad täiesti eraldi elu

Tõsielustaari ja ärinaise Kim Kardashian Westi ja räppar Kanye Westi abielu probleemidest on kõmumeedias räägitud juba mitu kuud. Kõik algas sellest, kui Kanye teatas 2020. aasta keskel, et kandideeris USA presidendiks, vahendab Elu24. (Kanye ligi 8,85 miljonit eurot, kuid tema toetus valimispäeva eel oli 0 protsenti.) Koos sellega kaasnes hulgaliselt pööraseid ja solvavaid avaldusi, mis puudutasid ka räppari abikaasat.

Juuli lõpus rääkis Kanye dramaatiliselt Twitteris enda eraelust ja väitis, et on juba kaks aastat tõsielustaarist lahutada proovinud. Hiljem räppar vabandas, kuid väidetavalt ei lubanud Kim räpparil rantšost pere juurde tulla enne, kui mehel on mõistus koju tulnud. Viidates, et räpparil oli järjekordne bipolaarne episood. (Kanye avaldas, et on bipolaarne, 2019. aastal David Lettermani jutusaates.) Tõsielustaar palus sotsiaalmeedias oma fännidelt mõistvat suhtumist.

Septembri alguses läks Kanye jälle sotsiaalmeedias hoogu ning postitas ühe päevaga Twitterisse ligi 200 postitust. Lisaks sellele, et Kanye avaldas kuvatõmmised oma plaadifirma lepingust, postitas ta ka videoklipi sellest, kuidas ta oma Grammy-auhinda rüvetas. Twitter pani mehele postituste pärast peale 12 tunnise keelu, kuid räppari postitused on siiani üleval ning Kanye sõdib plaadifirmadega sotsiaalmeedias tänini.

Pärast kõike seda hakati kõmumeedias rääkima sellest, et Kim ja Kanye abielu on läbi ja tõsielustaar soovib lahutust. Nüüd on sellest paar kuud möödas ja kõmumeedias on liikvele läinud uus jutt.

Nimelt avaldas allikas People'ile, et Kim ja Kanye on küll veel ametlikult koos, aga elavad täiesti eraldi elu.

«Kim'il on töö ja projektid, mis on talle olulised, Kanyel on tema omad. Nende elud eriti ei kattu,» avaldas allikas, kelle sõnul on tõsielustaar siiski õnnelik.

Tõsielustaari esindaja allika väiteid People'ile ei kommenteerinud ning Kanye esindaja isegi ei vastanud.

Viimati oli Kanye tõsielustaari Instagrami-kontol 22. novembril, kui Kim tähistas räppari albumi «My beautiful dark twisted fantasy» kümnendat aastapäeva. Naine avaldas, et lugu «Lost in the world» põhineb luuletusel, mis Kanye talle 30. sünnipäevaks kaardi sisse kirjutas.