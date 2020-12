VIIMANE ⟩ «Sinu, minu, meie» hooaja lõpuosas saavad tegelaste sotid selgemaks

Eva pöördub kohtuniku poole, et õiglus jalule seada. Oskar teeb meeleheitliku sammu, et Iris teda lõpuks ometi mõistaks. Mia jääb rollist ilma ja otsib Romanilt lohutust. Majja kolivad uued naabrid, kes satuvad esimesest hetkest ühistu esinaise tule alla. Anonüümsete lapsevanemate tugigrupp saab järjest populaarsemaks. Kärt on otsustanud Regina saladuse päevavalgele tuua.