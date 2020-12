PILTUUDIS ⟩ Näitleja Lauri Pedaja saab isaks: raske on olnud seda saladuses hoida

Näitleja Lauri Pedaja avaldas isiklikul Instagrami-kontol, et tema ja kihlatu Gethel Burlaka saavad peagi lapsevanemateks.

«Oi, kui raske on olnud seda saladuses hoida,» tunnistas ta postituses ja lisas rõõmsalt, «aga nüüd on käes see hetk, kus ma tunnen, et saan tervele maailmale hüüda: MA SAAN ISAKS!»

Pedaja tunnistas, et on mega õnnelik ja põnevil: «Ootan juba pikisilmi, et tulevase ilmakodanikuga kohtuda.» Näitleja kiitis ka oma kallimat: «Gethel on mega tubli rase ja nii kena on vaadata, kuidas kõht iga päevaga järjest suuremaks kasvab. Norin teda väikestviisi Karlssoniks :D Propeller külge ja lendama.»

Lõpetuseks lisas Pedaja, et 2020 on olnud tema aasta.

Ka Burlaka jagas oma sotsiaalmeedias rõõmusõnumit: «Minu sees kasvab meie oma in(ime)ne ❤️.»

«Kui ma aasta alguses ühes blogipostituses kirjutasin, et mul on tunne, et see aasta tuleb müstiline ja võimas, ei oleks ma ettegi osanud kujutada, mida see tunne tegelikult tähendab või mida see aasta toob,» avaldas lapseootel Burlaka. «Minu kõige kallim inimene on mulle avaldanud, et soovib viimse hingetõmbeni minuga koos läbi elu seigelda ja meievaheline armastus on olnud nii ülevoolavalt suur, et Ruudi ei jõua seda enam üksi kanda ning vajab abilist.»

Burlaka kirjutas, et viimased kuud on olnud ääretult põnevad. «Eriti viimased nädalad, mil ma oma silmaga näen ja tunnen, et pisikene elu minu sees kasvab. Ma olen nii põnevil kõige tuleva ees ja ma olen nii tänulik, et minu kõrval on inimene, kes on iga hetk nõus mu valutavat selga masseerima ning mu oksendamisest ära kurnatud näole ikka ja jälle naeratuse toob.»

Lisaks tänas Burlaka ka nende armast lemmiklooma: «Ja muidugi Ruudi. Aitäh, et oled minuga tunde ja tunde lõunaund teha viitsinud.»