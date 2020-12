Mäesuusatamise MK-etapi korraldajate jäme praak: kõik oli hästi kuni auhinnatseremooniani

Suurem osa telekompaniidest oli juba ülekande lõpetanud, kui mäest tuli all Sloveenia mäesuusataja Martin Cater. Rinnanumbrit 41 kandnud sloveen kihutas aga mäest alla sellise pöörase kiirusega, et tegi kõigile silmad ette ja pani kogu võistuse kinni!

«Korraldajad kutsusid meid pildistama. Küsisin, et kas tõesti mõtlete seda tõsiselt. Teadsin, et keegi võib veel kiiremini alla tulla, sest rada muutus libedamaks. Seega seisisn seal vastu tahtmist ja üritasin mitte just liiga rõõmsat nägu teha,» sõnas Aamodt Kilde Norra meediale.