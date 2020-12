Antarktika poolsaare Larsen C liustiku küljest juulis 2017 murdunud jääkamakas on viimasel ajal liikumissuunda muutnud ja liigub nüüd pingviinikoloonia poolest tuntud kaitsealuse saarega kokkupõrkekursil, teatab livescience.com.

Selle aasta aprillis tehtud arvutused näitasid, et maailma suurim jäämägi on 5100 ruutkilomeetri suurune ja ulatub 30 meetrit üle merepinna. Suurem osa jäämäest on vee all.