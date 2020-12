Miks kõlab Victor Crone'i uus lugu täpselt nagu Taukari vana hitt?

Rootsi laulja Victor Crone, kes esindas 2019. aastal Eurovisiooni lauluvõistlusel Eestit, andis novembri lõpus välja uue singi «These days». Ingliskeelsele loole on valminud ka jõulumeeleoluline muusikavideo, mis ilmus Youtube'i 6. detsembril.

Youtube'is on muusikavideo kommenteerinud veidi üle 30 isiku, kellest üks kurdab sarnaselt Elu24 lugejale, et rootslase uus lugu on «Need read» koopia. «Kuidas ma ainuke, kes seda kuuleb?» küsib kuulaja.

Tegelikult pole tema aga kindlasti ainuke, kes kahe loo vahel sarnasust kuuleb ja põhjus on väga lihtne. «These days» ja «Need read» põhinevadki samal meloodial, mille autorid on Victor Crone, Vallo Kikas ja Fred Krieger.

Laulja ja saatejuht Karl-Erik Taukar. FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Ingliskeelse loo autorina on ära märgitud ka Stig Rästa ja «Need read» autorite seast leiab Karl-Erik Taukari. Põhiliselt erinevad lood just laulusõnade poolest, kuid on ka mõned meloodilised erinevused.

Peagi koos Stig Rästaga Eestis jõulutuuri alustav Victor Crone selgitas Elu24-le, et «These days» eksisteeris loona tegelikult juba enne seda, kui Taukar selle hitiks laulis.

«Kirjutasin laulu mõned aastad tagasi ja see kandis nime «These days», Taukarile see laul meeldis ja kirjutasime sellest talle «Need read».» Taukari lugu sai palju positiivset tagasisidet ja «Need read» muusikavideo on Youtube'is praeguseks kogunud ligi 1,5 miljonit vaatamist.

Ka Crone ise on loo fänn: «Mulle see lugu alati meeldis ja umbes aasta tagasi küsisin Taukarilt, kas ta on nõus, kui mina sellest endale versiooni teen. Ta oli nõus.» Tema sõnul on muusikamaastikul väga tavaline, et artistid teevad vanadest lugudest nö uusversioone.

Lõpetuseks kinnitas Crone, et originaallugu kuulub ikkagi Taukarile ja kiitis, et eestlase esitluses kõlab see suurepäraselt.