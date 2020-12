NO NÄED SIIS ⟩ Mari Jürjens avaldas kentsaka fakti oma hittloo loomise kohta

Muusikakoolis hoopis viiulit õppiv Mari tahtis lauljate konkursil osaleda oma lauluga. «Mul oli mingisugune tunne, et ma peaksin seal osalema, tahaksin ennast proovile panna,» meenutas ta loo «No näed» sündi.

Vetsupõrand pole aga tema jaoks tavaline koht, kus laule kirjutada. Lauljatar rääkis, et inspiratsioon võib tulla ükskõik kus, seejuures on rõõm uue loo kirjutamisest alati väga suur.

Mari esimese plaadi ilmumisest möödub sel kuul kümme aastat ning see tegi verinoore Viljandi tudengi eestlaste hulgas üleöö tuntuks. «Ma ei olnud kunagi ennast lauljana näinud. Kui ühel hetkel avastasin, et laulan oma laule siin laval ja mind kuulataksegi, siis see oli tohutu tänutunne,» meenutas ta saates.