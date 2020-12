Meedia: vangistatud ekskupedaja Ghislaine Maxwelli abikaasa üritab teda kautsjoni vastu vabastada

Kümneid alaealisi tüdrukuid seksuaalselt ära kasutanud seksiimpeeriumi rajanud ameeriklase Jeffrey Epsteini endine kaastööline ja armuke, inglanna Ghislaine Maxwell viibib kohut oodates New Yorgi vanglas. Uurimisel on selgunud, et ta on abielus ja abikaasa üritab teda kautsjoni vastu vabastada.