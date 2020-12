KÕIGEST NALI ⟩ Vallatu peovideo postitanud kõrtsilaulik Ergo tunnistas, et valetas selle Eestisse

Juba videouudise avaldamise järel leidus neid, kes kahtlesid, kas see ikka on tehtud Eestis, kuigi Korp kinnitas, et on. Eile hilisõhtul tunnistas ta oma Facebooki seinal , et tegemist oli hoopis vanema peoklipiga Inglismaalt.

«Tõmbame päeva kokku. Head sõbrad, kuidagi natukene kurb oli vaadata seda, et kõik mis sotsiaalmeedias levib on ka mõnede jaoks tõde. Ma vist ise osaleks kõikidel nendel pidudel mis sedapsi käivad. Tegu siiski Brittide ürituselt 2016 driimitud videoga. Mis muidugi ei tähenda seda, et meil ei võiks selliseid toimuda. Alati lugege ja kahelge selles, mis teile ette söödetakse. Samas on nukker see, et minu(meie)suguste nn kõrtsimuusikute uusi laule avaldab Elu24, Delfi jne alles siis, kui sellel on eelnev, näiteks keeleka tegemise lugu eellooks. Ilusat Jõulu. Eksperimenteerige näiteks piparkookidega, küll see klubi keelekas ka tuleb.»