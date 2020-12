Hüvastijätt? Roger Federer Šveitsi spordiauhindade tseremoonial: mine tea, kas ongi see hetk...

Ta lisas, et pole sugugi kindel, et ta järgmise aasta veebruaris algavateks Austraalia lahtisteks meistrivõistlusteks valmis on.

2021. aasta augustis 40-aastaseks saav Federer pole võistelnud pärast käesoleva aasta alguses Melbourne Park`is Novak Djokovicilt saadud poolfinaalikaotust. 20-kordne suure slämmi turniiride võitja rääkis, et oktoobris sai ta juba peaaegu valutult harjutada ning loodab väga, et õnnestub tennisekarussellil järgmise aasta esimesel slämmil kaasa lüüa.

«Tegelikult ma lootsin, et olen oktoobris juba sajaprotsendilselt valmis võistlema. Kuid päris valmis pole ma siiani. Ütlen ausalt, et läheb raskeks,» sõnas Federer.

«See, et vaja läks ka teist operatsiooni, oli tegelikult tohutu tagasilöök, kuid viimase poole aasta jooksul on toimunud siiski stabiilne paranemine. Vaatame, mida toovad kaks järgmist kuud. Olen peamiselt kõvasti füüsilist teinud, eks näis, milline mu tennisevorm on.»

Australian Open oli planeeritud 18.-31. jaanuarini, kuid hetkel on informatsioon selline, et turniir peaks algama 8. veebruaril ja lõppema 21. veebruaril.

Pühapäevasel tseremoonial anti teada, et Federer on valitud Šveitsi viimase 70 aasta parimaks sportlaseks.

«See on uskumatu au. Ma siiralt loodan, et mul on midagi anda jäänud ka järgmiseks aastaks. Kuid, kui ka ei ole, siis võib olla on siin spordiauhindade jagamisel minu sportlastee kaunis lõpp,» lisas šveitslane.