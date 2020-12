Kohutav lennureis: kolme riigi hokijuuniorid tühja kõhuga pissihaisu sees

Lennu operaatoriks oli valitud tunnustatud Poola kompanii EnterAir. Suureks probleemiks oli aga see, et maailmameistrivõistluste organisaatorid Kanada Jäähokiliit ja Rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) olid tšarter-lennuks tellinud liiga väikese lennukitüübi.

Helsingist Edmontoni on 6800 kilomeetrit. Lõpptulemuseks oli see, et lennuk tõusis meeskondadega õhku neli tundi ja 40 minutit ettenähtust hiljem. Varustuse said kaasa aga ainult soomlased. Rootsi ja Venemaa hokitavaar saadetakse esimesel võimalusel nende riikide tiimidele Edmontoni järele. Kuigi lennuhinnad on koroonaajal kõvasti langenud, läheb lisalennuki tellimine kanadalastele ja IIHFile kena kopika maksma.