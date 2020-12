Jalgpallilegendi Diego Maradona esitused ja trikid vutiväljakul jätsid alati mulje, et kõik on nii lihtne ja kerge. Nüüd näib, et lihtsus ja kergus jäidki jalgpalliväljakule. Novembri lõpus manala teele läinud Maradona jättis võimalikele pärijatele endast maha tohutu segaduse.