FOTOD ⟩ Kulturismi supertähe üllatav avaldus: kas naised on minust huvitatud? No teate...

«Kui nädal enne võistlusi on kõhulihased sajaga pingul ja veresooned tungivad naha alt esile, siis arvavad naised, et see on vastik. Et see on liig. Nad on öelnud, et neile see ei meeldi. Naljakas, et asi millega sa loodad naisi saada, hoopis peletab nad eemale.»