ÜLLATUS ⟩ Trad.Attack! annab enne jõule välja erilise albumi

Trad.Attack!'i uus album nimega «MYMIATURES – Songs that never grew up» jõuab kuulajateni juba nädala pärast ehk 21. detsembril! See täiesti omanäoline ja eriline album koosneb 21 lühipalast, millest igaüks võinuks kujuneda hittlooks bändi viimasel albumil «Make Your Move».

«Meie viimane muusikaline käik, album «Make your move» avaldus üheksa kuud tagasi tagasi ning sellega öeldu elab nüüdseks suurepärast elu. Seda on voogedastuskanalites kuulatud juba üle miljoni korra!» rõõmustas Trad.Attack!'i kitarrist Jalmar Vabarna.

Bändi trummar Tõnu Tubli selgitab: «Ometi jäi selle albumi loomisel sahtlisse mitu korda rohkem materjali, kui ühele kauamängivale mahub. Need on ideed, mõttevälgatused ja muusikalised seisundid, mis kannavad endas meie jaoks kõige olulisemat essentsi muusikas – emotsiooni.»

«Olgu inspiratsiooniks krabisev Seto meeste laul, lõpmatusse kajavad kitarrikeeled või kellamäng, kärisev torupill, parmupill või akustilis-elektroonilised trummid,» jätkab Sandra Vabarna.

Seega otsustas bänd parimad mõtted kokku koguda ja teha sellest kogumiku, mis viivad kuulaja eri paikadesse ja momentidesse. Need on kõik hetked Trad.Attack!'i elus enne viimast albumit «Make Your Move» ning on salvestatud ja maha mängitud töötlemata kujul, et tuua kuulajateni killukesed jäädvustatud emotsioonidest, mis ei kasvanudki päriselt suureks.

Uue albumi esimene singel «Almost there» ilmus täna (kuulatav näiteks Spotify's) ning sellel nädalal antakse välja veel kaks lugu! Omanäolise albumi ilmumispäeval, 21. detsembril, teeb bänd oma Facebooki kanalis otselülituse Viljandist ja mängib paar lugu elavas esituses ette.