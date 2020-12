Bynes on mitu kuud hoidnud madalamat profiili ja oma kõige uuemale Instagrami kontole on ta postitanud vaid ühe pildi. Küll aga andis nüüd haruldase intervjuu Bynesi kihlatu, Paul Michael (29), kes rääkis lähemalt nende suhtest ja sellest, millised on nende tulevikuplaanid.