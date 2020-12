2011. aasta Jaapani maavärinas ja tsunamis kadunuks jäänud paat jõudis koju tagasi

Kesennuma kalurite ühendus kinnitas, et nende 5,5-meetrine fiiberklaasist paat kadus ja saarelt leitud paat on nende oma, sest registreerimisnumber klapib.

Paadist leiti palju koralle, mis tähendab, et ta pidi kaua aega merel olema enne, kui jõudis Tokyost 300 kilomeetri kaugusel lõunas asuvale saarele.

Mereekspertide sõnul viitavad paadi väljas ja sees olnud korallid, et meresõiduk liikus üle Vaikse ookeani ja jõudis USA läänerannikule. Sealt edasi kandsid hoovused paadi Kagu-Aasiasse ning lõpuks põhjapoolse Kuroshio hoovusega koju Jaapanisse.

Lisaks sellele paadile jõudis veel palju Jaapani maavärinaprahti Vaiksele ookeanile, kus see liikus mitmes suunas.

USAs Alaskal Middletoni saarel elav paar leidis Alaska lahe äärest jalgalli, millel oli kirjas, et see kuulub Jaapani Iwate prefektuuris asuvale koolile. Iwate oli üks neid alasid Jaapanis, mis sai tsunami tõttu väga rängalt kannatada.

Mootorratas oli suures merekonteineris ja Jaapani numbrimärk näitas, et see kuulub Ikuo Yokoyamale. Jaapanlane oli üliõnnelik, et sai oma kalli sõiduki tervena tagasi.