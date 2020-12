USA politseil õnnestus lõpuks tuvastada 38 aastat tagasi leitud surnud tüdruku isik

Selle aasta 4. detsembri hommikul teatas Jacksoni maakonna šerif Mike Ezell pressikonverentsil, et lõpuks ometi on teada, kes oli see laps, kelle surnukeha leiti 1982. aasta 5. detsembril Jacksoni maakonnas Escatawpa jõe ääres, vahendas al.com.

Delta Dawn ja Baby Doe nime all tuntud lapse isik tuvastati lõpuks tänu DNA genealoogia testimisele. Selgus, et tegemist on 18-kuusena surnud Alisha Ann Heinrichiksiga. Tüdruku ema Gwendolyn Mae Clemons Heinrich on endiselt kadunud.

Ema ja tütar läksid kaduma 1982. aasta novembri lõpus Joplinist. Neid nähti viimati 1982. aasta 24. novembril, tänupühal. Gwendolyn Mae Clemons Heinrich oli kadumise ajal 23-aastane.

Gwendolyn Mae Clemons Heinrich FOTO: Missouri Police

Šerif Ezelli sõnul ütles Heinrichi perekond, et Gwendolyn ja Alisha lahkusid koos ühe mehega tol päeval, et sõita Floridasse, kus nad pidid uut elu alustama, kuid emast ja tütrest ei ole pärast seda enam midagi kuuldud.

Nad väidetavalt Floridasse viinud mees naasis aga mõne aja möödudes Missourisse.

«Meil on küll kahtlustatav, kuid ta on surnud,» ütles Ezell mehele viidates ja lisas, et leitud lapse ja kadunud ema pereliikmed teevad uurijatega koostööd.

Maasikablondide juustega tüdruk suri kohtuekspertiisi sõnul vähem kui kaks päeva enne tema surnukeha leidmist. 18 kuune tüdrukutirts oli leidmise hetkel veidi alla 80 cm pikk ja kaalus umbes 11 kilo.

Tüdrukul oli seljas roosa-valge ruuduline kleit või särk kirjaga «Cradle Togs» ja jalas ühekordne mähe.

Toonased tunnistajad ja liikluspatrull nägid noort naist, kes kandis last süles, mõni öö enne lapse leidmist kohalikul kiirteel kõndimas, kuid naine keeldus igasugusest abist.

Laps leiti pärast seda, kui üks jõest möödunud autojuht teatas vees hulpinud naisest, kellel oli seljas sinine pluus. Ezelli sõnul ei tea ametivõimud, kas ema on veel elus.

Kohtuekspertiisi genealoogia osakonna uurija Olivia McCarteri sõnul kulus neil tüdruku DNA profiili riiklikkusse andmebaasi sisestamise järel perelingi leidmiseks 52 päeva.

Protsess oli sarnane sellele, mida kasutati 2018. aastal Golden State Killer tabamiseks.

Andmebaasi uuring näitas lapse DNA võimalikku sobivust Missouris asuvate peredega, mida siis uurijad hakkasid lähemalt sobitama.