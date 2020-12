Meie päikesesüsteemi kõige kaugemates piirkondades, mis on Neptuunist kaugemal, on jäised objektid, mis liiguvad ebatavalisel viisil. Osa astronoome arvavad, et nende liikumist mõjutab oma gravitatsiooniga mingi planeet, mis võib olla seni leidmata müstiline 9. planeet.