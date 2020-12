VIDEO ⟩ Ghana mehed teevad matustest lõbusa peo

Kui tavaliselt on matused nukrad ja igavad, siis need mehed viivad lahkunu viimsesse puhkepaika stiilselt ja lõbusalt. Kirstutantsija Benjamin Aidoo räägib Vice-le antud videointervjuus, et matustel on tähtis lahkunu elu tähistada ja rõõmsalt hüvasti jätta. Mees väidab, et kui nad kirstuga tantsima hakkavad, lõpetavad ka nutjad pisarate valamise.