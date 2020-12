Kõmuline OnlyFansi portaal muutub eestlannade seas üha popimaks. Sügise hakul trendivankrile hüpanud blogija Sigrid Tamme ehk Sipsukene rääkis Elu24-le, kuidas on intiimpiltide müük tema rahakoti paksust mõjutanud.

21-aastane Sigrid liitus OnlyFansiga tänavu septembris. «Üks kallis inimene ütles, et milleks postitada pesupilte Instagrami, kui sul on võimalus veidi lisaraha teenida piltide eest,» selgitas ta, kuidas leidis tee kõmulisse portaali.

Sipsukene tunnistas Elu24-le, et on kolme kuu jooksul saanud nii negatiivset kui positiivset tagasisidet. «Mõned esitavad pidevalt küsimusi, et miks ma tegelen oma keha müümisega. Tegelikult ei müü keegi oma keha, vaid inimesed saavad toetada ja osta pilte,» rääkis ta, milliste eelarvamustega peavad onlyfansitarid rinda pistma.