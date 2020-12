Leedu koroonaskeptik jäi lolli valega emale vahele: tütreke, kas sul häbi pole?

Humoorikas kuvatõmmis hakkab pihta ühe leedulanna Facebooki kommentaarist, mille sarnaseid on viimasel ajal kirjutanud ka eestlased. «Ma matsin kuu aega tagasi oma ema ja arstid pakuvad mulle 400 eurot, et kirjutaksin alla, et ta suri koroonaviirusesse, kuigi ema sai tegelikult infarkti,» väidab Agnė.

Vandenõuteoreetiku jutt saab valusa tagasilöögi, kui 40 minutit hiljem vastab kommentaarile väidetavalt surnud ema. «Tütreke, kuidas sul häbi pole selliseid asju kirjutada? Kui ma olen surnud ja maetud, ei ole sa enam koju oodatud...» lajatab Laima.

Pilt on levima läinud ka Twitteris, kus märgitakse, et Lätis räägivad koroonaskeptikud 300-eurosest toetusest ja Eestis vaid 200 eurost. See võib olla seotud asjaoluga, et riikliku matusetoetuse suurus ongi Eestis 200 eurot.

Twitteris on siiski arvatud, et tegemist on võltsinguga ja sellist vestlust Facebooki kommentaariumis pole toimunud.