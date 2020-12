VIDEO ⟩ Rootsi kaugushüppekaunitari ujumaminek luhtus: ookeanivees varitses mürgine meremadu

Sagnia on fännidele oma tegemistest teada andnud sotsiaalmeedia kaudu, postitanud nii pilte kui videosid.

Pühapäeval avalikustas naine videoklipi, kus ta on ujuma minemas. Vetteminek on aga üürike, sest üsna madalas vees kohtus ta mürgise meremaoga. Pole siis ime, et ehmatanud Sagnia kaldale tagasi tõttas.