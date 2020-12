EDETABEL ⟩ Ülirikaste kallis lõbu: milline maailma rahatuus on sporti kõige rohkem raha matnud?

Kes on aga need kümme maailma rikkamat tegelast, kes on sporti investeerinud?

10. Joseph Tsai omanduses on korvpalliliiga NBA klubi Brooklyn Nets. Ta kuulub ka Põhja-Ameerika jalgpalliliiga MLSi klubi Los Angeles FC omanikeringi. Forbesi hinnangul on Tsai varanduse väärtuseks 12,8 miljardit dollarit. Taiwani-Hongkongi päritolu Kanada kodanik on Alibaba Groupi üks asutajatest.

9. Red Bulli brändi looja Dietrich Mateschitzil on vara umbes 28 miljardit dollari väärtuses. 76-aastane energiajoogikuningas on Red Bulli brändi sidunud mitme spordialaga. Eelkõige on ta raha paigutanud ekstreemsporti ja vormel 1 sarja, kuid ka jalgpalli. Leipzigis ja Salzburgis on Red Bulli nimelised jalgpalli tippmeeskonnad. 2019. aastal müüdi maailmas igas sekundis 250 Red Bulli purki, kokku üle 7,5 miljardi RB purgi.

8. Inglismaa jalgpalliklubi Manchester City omaniku šeik Mansouri, täisnimega Mansour bin Zayed Al Nahyani varandus küünib 30 miljardi dollarini. Nii et raha mõne kalli vutimehe meeskonda palkamiseks peaks jätkuma.

7. Kanada meediamagnaat David Thomsonil on varandust 40 miljardit dollarit. Talle kuulub NHLi jäähokiklubi Winnipegi Jets. Võrreldes teisipäevaga 15. detsembriga, kasvas mehe varandus forbes.comi hinnangul 24 tunni jooksul 165 miljoni dollari võrra.

Korvpallistaar, endine Cleveland Cavaliersi mängija LeBron James (nr 23) saab klubiomanikult Dan Gilbertilt kätte NBA meistrisõrmuse. Aasta oli 2016. FOTO: EZRA SHAW/AFP

6. Detroidist pärit ehitus-ja kasiinoärimehel Dan Gilberti vara suuruseks on 44 miljardit dollarit. Lisaks NBA klubile Cleveland Cavaliersile kuulub mehele veel Põhja-Ameerika tugevuselt teises jäähokiliigas AHLis mängib Cleveland Monsters ning NBA G-liigas esinev Canton Charge.

5. 84-aastane Francois Pinault, kes on luksuskompanii Kering asutaja ning investeerimisfirma Artemis omanik. Prantslasel on vara ligi 45 miljardit dollarit ning talle kuulub alates 1998. aastast Prantsusmaa vutiklubi Rennes FC. Tema poeg Francois-Henri Pinault on abielus maailmakuulsa filmidiiva Salma Hayekiga.

Francois Henri-Pinault ja Salma Hayek Rennes`i vutimeemeeskonna kodumängul. FOTO: Nick Potts/PA Wire/PA Images

4. Kunagine rikkaim mees maamunal, mehhiklane Carlos Slim on oma raha paigutanud kahte kodumaa jalgpalliklubisse: Pachucasse ja Club Leoni. Mehe netovara väärtuseks hindab Forbes 58,2 miljardile dollarile.

3. Microsofti endine tegevjuht Steve Ballmer ostis 2014. aastal NBA korvapllihiiu Los Angeles Clippersi kahe miljardi dollari eest. 64-aastase Ballmersi jaoks oli see vaid kopikas, sest tema varandus ulatub 73 miljardi dollarini.

Korvpalliklubi Los Angelese Clippersi boss Steve Ballmer meeskonnale enne hooaja ajlgust motivatsioonikõnet pidamas. FOTO: Ariana Ruiz/ZUMAPRESS.com/Scanpix

2. Ballmerist ühe miljardi võrra rikkam on Inditexi asutaja, 84-aastane Amancia Ortega. Rõivaärigigandi omandusse kuuluvad sellised kaubamärgid nagu Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti ja Bershka. Innuka jalkafännile Ortegale kuulub Hispaana jalgpalliklubi Deportivo La Coruña.

Maailma üks varakamaid mehi Mukesh Dhirubhai Ambani. FOTO: DIVYAKANT SOLANKI/EPA

1. Maailma üks rikkamaid mehi - India ärigeenius Mukesh Ambani on India suurimate ettevõtete hulka kuuluva õli- ja gaasifirma Reliance Industriesi suuromanik. Covid-19 leviku ajal suurendas mees oma vara 20 miljardi dollari võrra, kui müüs Reliance Industries`ile kuuluvast telekomikompaniist Jio ühe kolmandiku Facebookile ja Google`ile. Mehel on vara 88 miljardi dollari väärtuses ning talle kuulub India kriketiklubi Mumbai Indians. Lisaks on mehel tihedad sidemed veel kohaliku jalgpalliliigaga.