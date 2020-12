Mitme riigi viroloogid teatasid suvel, kui koroonaviirus taandus natuke, et sügisel on oodata teist lainet ja nii on läinudki. Selle aasta jõulud ja uue aasta vastuvõtmine tuleb nii Euroopas kui Põhja-Ameerikas teistmoodi kui eelmistel aastatel, sest suhtlemine on piiratud ja inimkogunemised keelatud.