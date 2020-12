ÜLBE VIDEO ⟩ Poksijast juutuuber pakkus Conor McGregorile matši eest 50 miljonit dollarit: Iiri tropp, kirjuta sellele f**king lepingule alla!

Jake Paulil on sotsiaalmeedias üle 20 miljoni jälgija ja tema videosid on vaadatud ligi seitse miljardit korda.

23-aastane Paul kolkis hiljuti poksiringis läbi endise NBA korvpalluri Nate Robinsoni ja otsib nüüd endale järgmist vastast.

Paul rebis sõnadega puruks nii McGregori, kui ka tolle abikaasa Dee Devlini.

«Mida hvakki sul viga on, sa iiri v**t,» karjus Paul.

«Tere hommikust Conor McGregor - tean, et sa oled arvatavasti ametis vanaättide klobimisega kuskil baaris, võib olla aga paned pihku, sest sul on oma k****i naisest kõrini.»

Vaata videot siit:

«Ma pean silmas seda, et ta on kümnepalli süsteemis neli, sul võiks tegelt ilusam naine olla. Meie tiim saatis sulle täna hommikul 50 miljoni dollari suuruse pakkumise ühe matši eest. See on parim pakkumine, mille sa kunagi saanud oled. Aga sa kardad minuga võidelda, Conor.»

«Sa ei taha kaotada mingile f**king juutuubarile. Sa oled oma ainsa poksimatši kaotanud, mina pole poksiringis kordagi kaotanud. Ma saavutasin just ajaloo kaheksanda tulemuse pay-per-view`s. Aga sa tahad poksida mingi Dustin Poirieriga, kellel on sotsiaalmeedias vähem jälgijaid, kui mu f**king koeral. See on fakt.»

Juutuuber ei hellitanud ka vabavõitlusorganisatsiooni UFC presidenti Dana White`i: «Ja Dana, sa oled üks ilge argpüks, kole ja kiilakas pasapea. Sa ütlesid, et sajaprotsendiliselt seda matši ei toimu, aga ma ütlen, et on sada prossa kindel, et sa ei saa mingit t**si!»

«Paks ja inetu» UFC boss Dana White. FOTO: Diego Ribas/ZUMAPRESS.com/Scanpix

«Conor, sa kardad. Dana, sa kardad. Kirjutage sellele paganama lepingule alla, te idioodid! Iiri s**apead!»