Britid saadavad robotallveelaevad jälgima, kuidas maailma suurim jäämägi saarega kokku põrkab

Briti Antarktika uurimiskeskuse teadlased, kes on jäämäe liikumist jälginud mitu kuud, saadavad kaks külmkapisuurust robotallveelaeva uurima, kuidas jäämägi saarega kokku põrkab ning kuidas kokkupõrge mõjutab eelkõige mere ökosüsteemi, teatab livescience.com.

Kaks miniallveelaeva, mille mõlema pikkus on 1,5 meetrit, jäävad neljaks kuuks saare juurde, et koguda mõlemal pool jäämäge andmeid merevee temperatuuri, soolsuse ja selguse kohta.

«Loomad ja taimed kogevad kohest keskkonnamuutust. Jäämäe tõttu ei saa taimed enam kasvada ja see tähendab, et meres ei ole zooplanktonile ja Antarktika ökosüsteemi võtmeliigile Antarktika krillile (tavaline hiigelvähk) enam piisavalt süüa. Kuna neid liike jääb vähemaks, seab see ohtu ka pingviinid ja hülged, kes neist toituvad. Seega kannatab kogu ökosüsteem,» selgitas ökoloog Geraint Tarling.