NÕUDLIK NEIU ⟩ Pandeemia ajal kuival olnud brasiillanna nõuab nüüd voodikaaslastelt ühte kindlat asja

Brasiillanna Jasmin Santos on 27-aastane instastaar ja Playboy modell, kes elab hetkel Londonis. Kõmumeedia väljaanne Daily Star vahendab, et kaunis naine on koroonaviiruse pandeemia ajal aga puhta kuivale jäänud.

«Arvasin, et see olukord läheb kiiresti üle, aga see on kestnud kauem, kui ette kujutasin. See üllatas kõiki,» teatas Jasmin kurvalt.

Suvel, kui olukord oli natuke leebem, otsis Jasmin enda murele lahendust Tinderist, vahendab Daily Star. Kuid brasiillanna lubas kohtuda vaid nende meestega, kellel oli koroonaviiruse test tehtud ja tulemus negatiivne.

Jasmin kurtis augustis, et kahjuks polnud see midagi, millest mehed väga huvitatud olid ja pidasid naise nõudmist üleliigseks.

«Nad ütlesid, et mul on eelarvamused, kuid see on täiesti normaalne mure neilt praegusel ajal testitulemust nõuda,» pakkus Jasmin, kelle arvates muudab see olukorra turvalisemaks. Naise sõnul keeldusid aga paljud testist ja leidsid, et see oli ebavajalik.

Nüüd on aga Jasminil tulevasele voodikaaslasele veelgi olulisem nõue – vaktsiin.

Jasmin on avaldanud, et ta ei hüppa kellegagi linade vahele, kes ei ole ennast koroonaviiruse vastu vaktsineerinud. «Tahan meest, kellel oleks koroonaviiruse vaktsiin tehtud, see on mu esimene nõue.»

Jasmin jätkas: «Mul on palju ootusi selleks päevaks, kui ma kedagi kohtan ja soovin, et ta oleks eriline mees. Sellegipoolest võtame ette kõik ettevaatusabinõud, et vältida nakatumist.»

Jasmin sattus esmalt kõmumeedia tähelepanu keskmesse, kui selgus, et naisel on seljataga üle 50 iluoperatsiooni. Ta on ilulõikustele kulutanud üle 100 000 naela ja augustis tunnistas brasiillanna, et ta on oma rindade suurust kolmel korral muutnud.