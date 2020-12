USKUMATU ⟩ Hollywoodi vanameister on kogu elu läbi saanud asjadeta, mida paljud meist igapäevaselt vajavad

USA näitleja Christopher Walkenil on seljataga pikk ja edukas Hollywoodi karjäär. Oma esimese rolli tegi Walken juba 1953. aastal, kui ta oli vaid 10-aastane. 1978. aastal võitis Walken filmi eest «Hirvekütt» ka hetkel oma karjääri ainsa Oscari. Ligi 140 erinevas projektis kaasa teinud 77-aastane Hollywoodi vanameister tegeleb näitlemisega praegugi.

Tema kõige värskem roll on äsja esilinastunud filmis «Wild mountain thyme». Just sellest käis Walken hiljuti Stephen Colbert'i jutusaates rääkimas ning videosilla vahendusel antud intervjuu käigus paljastas vanameister midagi, mis võib paljudele tunduda lausa võimatuna.

Kohe intervjuu alguses selgitas Colbert, et videokõne on Walkeni jaoks lausa haruldane. «Keegi pidi kohale tulema, sest mul ei ole mobiiltelefoni ega arvutit,» teatas näitleja ja põhjendas, et ta lihtsalt jõudis nende kaheni liiga hilja.

Näitlejad Christopher Walken ja Emily Blunt filmis «Wild mountain thyme.» Hiljuti USAs esilinastunud filmi on ohtralt kritiseeritud, kuna filmi tegevuspaik asub Iirimaal, kuid näitlejate iiri aksent on väga konarlik. FOTO: Kerry Brown/AP/Scanpix

«Ma olin teatud eas, et see lihtsalt läks minust mööda ja ma ei võtnud neid kasutusse, sest see oleks imelik kui iga 10-aastane on selles kõiges minust parem,» täpsustas ta kelmikalt. (Kõige esimesed mobiiltelefonid ilmusid turule 80ndatel, Eestisse jõudsid mobiiltelefonid umbes 30 aastat tagasi, vahendab tarbija24.postimees.ee). Näitleja võrdles mobiiltelefoni käekellaga ja tõdes, et kui tal läheb seda vaja, siis üldjuhul on kellelgi teisel see olemas.

Kuigi Walken ei ole terve oma elu jooksul ühtegi mobiiltelefoni omanud, on ta siiski seda käes hoidnud ja sellega vähemalt mõned kõned teinud.

«Vahel annavad nad mulle filmivõtetel mobiiltelefoni, aga see pigem selleks, et nad leiaks mu üles,» rääkis Walken ja jätkas, «ja kui ma tahan seda kasutama, siis peab keegi teine numbri sisestama.» Walken kinnitas saatejuhile, et ta ei ole oma elu jooksul ühtegi SMS-i või e-kirja saatnud.

Intervjuu teises pooles rääkis Walken ka oma äsja esilinastunud filmist «Wild mountain thyme». Filmi võtteplats ja tegevuskoht oli Iirimaal, ning Walken külastas seda riiki esimest korda, kuid soovib sinna kindlasti tagasi minna.