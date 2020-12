PILDID ⟩ Grete Griffin jagas oma tütardest eriti lumiseid ja vahvaid hetki

USAs elav Eesti sportlane Grete Griffin jagas Instagramis nelja pilti, millel on näha, et Marylandi osariigis sajab parasjagu lund. Seega samal ajal, kui paljud eestlased tunnevad kodumaal lumest puudust, naudib Grete koos tütardega lumepäeva.

Grete abikaasa on Ameerika jalgpalli profiliiga (NFL) mängija Robert Griffin III. Grete ja Robert abiellusid 2018. aastal. Nende peres kasvab 2017. aastal sündinud Gloria ja 2019. aasta septembris sündinud Gameya. Robertil on ka kolmas tütar esimesest abielust.

Türilt pärit Grete on seitsmevõistleja, tema õde on Grit Šadeiko, kes on samuti Eesti seitsmevõistleja ja ka 2011. aasta Euroopa noorte meister seitsmevõistluses.