Gröönimaa ainus laskesuusatüdruk: maailmameistriks tulek oli hull värk

Noor neiu on esimene MK-etappidel Gröönimaad esindav laskesuustaja pärast seitsmeaastast vaheaega.

Slettemark debüteeris MK-sarjas tänavu Austrias Hochfilzenis 11. novembril sprindidistantsil. Gröönimaa tütarlaps oli elevil, sest sai rajal mõõtu võtta oma suurte eeskujude norralannade Tiril Eckhoffi ja Ingrid Tandrevoldi ning Rootsi koondise naistega.

«Ootasin seda tõesti väga! Oli kasulik oma silmaga näha, kui kiired nad rajal on. Tulevikus võtan ehk vabamalt,» kommenteeris ta.

Gröönimaa on Taanile kuuluv omavalitsusala, mille 2,16 miljoni ruutkilomeetri suurusest pindalast katab 85 protsendiliselt jää. Maailma suurima saare 56 000 elanikku elavad enamasti rannikukülades.

Järv Gröönimaal. FOTO: Kevin Krajic / Earth Institute / SWNS.COM/Kevin Krajic / Earth Institute /

Slettemark sündis Gröönimaa pealinnas Nuukis.

Gröönimaal pole laskmist või laskesuusatamist üldse võimalik harjutada.

«Suvel olen käinud linnast väljas laskmas, kas siis mingite metallesemete või lihtsalt paberist tehtud sihtmärkide pihta. See pole aga kaugeltki sama, mis laskesuusarajale pääsemine. Kuna tahtsin midagi saavutada, tuli mujale kolida.»

Slettemark tegi otsuse 2017. aastal, kui asus Norrasse. Ta elab praegugi Lillehammeris ja harjutab koos Norra kuni 23-aastaste koondisega, kirjutas Iltalehti.

«On tore, kui ümber on inimesi, kes teevad samu asju, mida sinagi. See motiveerib.»

Noores sportlases on piisavalt potentsiaali, sest eelmisel aastal võitis ta noorte maailmameistrivõistlustel kuldmedali 10 kilomeetri distantsil. Tegemist oli Gröönimaa esimese suurvõistluste medaliga laskesuusatamises.

«Olin väga üllatunud. See oli täiesti kreisi. Kui tagantjärele sellele mõtlen, siis nii pidigi minema, sest aasta varem tulin neljandaks, seega astusin lihtsalt ühe sammu edasi.»

Laskesuusatamine on Slettemarkil veres. Ema Uiloq ja is Öystein on mõlemad endised laskesuusatajad. Norra päritolu isa esindas Taanit 2010. aasta taliolümpiamängudel.

Ukaleq ise alustas laskesuusatamisega Norras 10-aastaselt, kuid sein tuli vastu, kui pere Gröönimaale elama asus. Kirg laskesuusatamise vastu aga ei vaibunud ning sai uue hoo, kui Gröönimaal korraldati Arktika mängud.

«Osalesid saamid, kanadalalased, alaskalased ning gröönimaalased. Sellelt võistluselt sain tõuke jätkata.»

Gröönimaa laskesuusakoondisesse kuuluvad ainult Ukaleq ja tema noorem vend Sondre. Noorte MK-sarjas võistlev Sondre elab samuti Norras.

Laskesuusatamise kandepind on seega Gröönimaal ahtake.

«Varem oli küll gröönimaalasi, kes MK-sarjas kaasa tegid, praegu on ka üks mees, kes tahaks võistelda, ta harjutab laskmist revolvriga,» rääkis Stellemark.

IBU-sarjas on Stellemark koos Norra koondisega, kelle määrdetiim kannab hoolt ka neiu suuskade eest.

«MK-sarjas reisin koos emaga. Tema on reisjuht, treener, hooldetiim, kokk ja kes kõik veel...Varem aitasid meid sakslased, ka norralastelt oleme suuskade määrimisel abi saanud. Muidu käiks asi emal üle jõu.»

Gröönimaal omamoodi eksootika

Arktiline kliima on karm. Sel väiksel osal saarest, mida ei kata jää ega lumi, on tundra ja igikelts. Lõuna-Gröönimaal võib suvel temperatuur tõusta kuni 20 soojakraadini, kuid aasta keskmine temperatuur on siiski ainult pool kraadi üle nulli.

«Gröönimaal puid ei ole, seega loodus on hallivõitu. Seetõttu värvitakse linnades majad kollaseks, roosaks või roheliseks,» rääkis Stellemark.

Gröönimaa pealinn Nuuk. FOTO: Keith Virgo/AP/Scanpix

Loodusel on gröönimaalaste elus tähtis roll. Nädalalõppudel minnakse paadiga merele. Kalastamine, matkamine ja jahipidamine on nii ajaviiteks, kui ka elustiiliks. Saarel on jääkarusid, morske, rebaseid ja lemminguid.

Jääkaru Gröönimaa idaosas. FOTO: Roshan Panjwani / SWNS/Roshan Panjwani / SWNS

«Pere kütib suviti peamiselt põhjapõtru, kuid ka arktika jäneseid. Oleme jahtinud ka lumepüüsid, hülgeid ja muskusveiseid. Küttimine ja kalastamine on paljudele elanikele peamine elatusallikas.»

Slettemark oli MK-debüüdil 96. kohal. Vahe tippudega jäi kolme ja poole minuti kanti. Ta möönis, et suusakiiruses on kõvasti arenguruumi.

«Sai üsna selgeks, kui palju ma maha jään. Isegi kui lasen kõik märgid maha, siis sellest ei piisa. Olen ilmselgelt parimatest veel aeglasem.»

Slettemark võistleb käimasoleval hooajal veel Holmenkolleni MK-etapil, kuid üldiselt keskendub IBU-sarjale ning noorte ja täiskasvanute MMile.

Ta saab toetust Taani olümpiakomiteelt, sest eesmärgid on kõrged.