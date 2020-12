PILDID JA VIDEO ⟩ Fidžil valmistutakse tormiks, milles tuule kiirus on 90 meetrit sekundis ja lainekõrgus 16 meetrit

Uus-Merema ilmateenistuse Weatherwatch meteoroloogide andmetel on Yasa Vaikse ookeani lõunaosa üks võimsamaid tsüklone, mis on merel liikudes jõudu kogunud, teatab afp.com.

«Tegemist on kõrgeima kategooria tormiga, mis võib väiksemad saared ja rannikualad vee alla jätta. Osa saari võib täiesti kaardilt kaduda,» nentis Weatherwatchi juht Philip Duncan.

Fidži peaminister Frank Bainimarama teatas, et see torm ei mõjuta ainult Fidži mõnda osa, vaid kogu suurt saart ja veel paljusid väikesaari. Tema andmetel elab üle 95 protsendi fidžilastest tormi teel.

Peaministri sõnul on aina võimsamaks muutuvate ja sagenenud tormide põhjuseks kliimamuutus.

Fidži katastroofikeskus andis meteoroloogide teadetele toetudes hoiatuse, et Yasa tõttu võivad tekkida 10 - 16 meetri kõrgused lained. Rannal elavatel inimestel soovitati tormi ajaks kodust lahkuda ja ohutusse kohta varjuda.

Tsükloniga kaasneb võimas tuul, mis on juba enne Yasa saabumist kahju tekitanud.

Ligi miljoni elanikuga Fidžil on sel kuul olnud paduvihmade tõttu ulatuslikke üleujutusi, mis tekitasid elektrikatkestusi, lõhkusid teid ja jätsid külasid lõksu.

Saareriigis on loodud evakuatsioonikeskusi, sest ekspertide arvates on praegune tsüklon sama võimas kui 2016. aasta tsüklon Winston. Siis hukkus üle 40 inimese ja hävines kümneid tuhandeid hooneid.

Võimud palusid inimestel ohuolukorda suhtuda tõsiselt, et vältida ohvreid.

Abiorganisatsioon Päästke Lapsed teatas, et Fidži võttis õppust 2016. aasta Winston tsüklonist ning on varunud toitu, vett ja muud vajalikku, et ohuolukord üle elada.