Briti kergejõustikutähed langesid häkkimise ohvriks: armurõõmuvideod levisid kiiresti täiskasvanute saitidele

The Sun kirjutas, et häkker leidis tee 30-aastase McColgani ja tema mehe Michael Rimmeri iCloud pilvesalvestusteenusesse. Kui asi välja tuli, pöördus kergejõustiklane politsei poole.

«Paar on sellest täiesti löödud. Neid häirib, et keegi peale nende on neid voodis näinud ja levitanud videomaterjali ka avalikkuses,» rääkis McColgani lähedane tuttav.