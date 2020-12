Arheoloogid leidsid 3000-aastased Romeo ja Julia

«Luustiku uurimine näitas, et mees ja naine surid samal ajal, kuid ei selgunud, mille tõttu nad elu kaotasid. Luustikel märke haigustest ega vigastustest ei olnud. Tegemist on väga haruldase leiuga, kuna paaride luustikke ei leita just sageli,» sõnas USA Nebraska ülikooli arheoloog ja Bethsaida väljakaevamiste juht Rami Arav.