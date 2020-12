HUUMORINURK ⟩ Tartumaalase kuulutus ajab naerma ja võib-olla ka hirmu peale

Mitte igaüks ei suuda nii praktilisest asjast, nagu seda on väiketraktor, huumorit välja pigistada. Nõos nõukogude põllumasinat müüv Märt sai sellega aga hästi hakkama.

«Põhjagaasiga sõites tekib surmahirm,» hoiatab ta kohe alustuseks. See on aga asi, mida peale 1960. aastaid Ukrainas tehtud Vladimiretši T25st oodata võibki. «Masin on valmistatud siis kui vanaema veel noor oli,» täpsustab Märt omalt poolt.