Uurimiskomisjonid tahavad parvlaev Estonia vrakile sukelduda

SVT allikate sõnul teatavad Rootsi, Eesti ja Soome uurimiskomisjonid homme, et neil on plaanis teostada sukeldumised vrakile. Muuseas tahetakse rahvusvahelise koostöö raames uurida MS Estonia keres olevaid aukusid.

Tegelikult vihjatakse soovile juba eelmise kuu lõpus avaldatud Soome uurimisbüroo dokumendis . Selle järgi on juba küsitud ligipääsu Estonia ja merepõhja joonistele. «Metallurgiline ja struktuurne analüüs peab teostatud saama, et selgitada välja kahe uue laevakeres oleva augu põhjus,» lisatakse.

Rootsi siseministri Mikael Dambergi pressiesindaja sõnas SVTle, et neil selle info kohta kommentaare pole. Rootsis on Estoniale sukeldumine karistatav, kuna see on erakordselt tunnistatud hauakohaks.