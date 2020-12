FOTOD ⟩ Soome fitnessistaar valmistus suurvõistlusteks erilisel moel

«Treener Alina Popa kontrollis mu vormi, ma ei oska sõnadesse panna, kui tänulik ma talle olen, et ta hoolitseb selle eest, et kõik oleks korras.»

Tundub, et vorm on 39-aastasel soomlannal hea. Võistlusteks valmistus ta Mehhikos koos Soome endise Ameerika Ühendriikide suursaadikuga Bruce Oreckiga. Orecki on advokaat, kes peab lugu spordist ning tegeleb ka ise kulturismiga.

Värskete fotode põhjal võib öelda, et ettevalmistus on kümnesse läinud. Soome kõige lihaselisemaks naiseks peetud Pajulahti lisas, et viimased paar nädalat on ta olnud priviligeeritud seisus ning loodab, et sellest on abi ka USAs.