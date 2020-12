VARAJANE JÕULUKINK ⟩ USAs jagab politsei väikeste rikkumistega vahele jäänud autojuhtidele ootamatuid «trahve»

Autojuhtidele enne jõule sularaha kinkimine on Fremonti politseis tegelikult olnud ilusaks traditsiooniks juba viimased seitse aastat, vahendas ABC 7.

Fremonti politseijaoskonna leitnant Kurt Bottorffi sõnul saadab üks anonüümne annetaja igal aastal politseijaoskonnale raha.

Sel aastal saatis annetaja 5000 dollarit.

«Me teeme seda nii, et läheme välja ja otsime neid, kes jäävad silma minimaalsete rikkumistega nagu välja lülitatud esituled või rikkis tagatuled. Kõik sellised riikumised, mis on väikesed, kuid siiski piisav põhjus peatamiseks,» ütles Bottorff.

Autojuhtidele trahvi asemel annavad ametnikud neile siis hoopis sularaha sada dollarit inimesele.

«Trahvisaajad» on üllatust nähes reageerinud väga erinevalt. On neid, kes on olnud lihtsalt kerges hämmingus, kuid on ka neid, kes on nutnud või suurest õnnest lausa karjuma hakanud.

«Inimesed kallistavad, nutavad, meil on olnud trahvisaajaid, kes on suurest elevusest kiljuma hakanud,» ütles Bottorff.

«Mõned inimesed on väga tagasihoidlikud, kuid need, kes meile eriti südamesse lähevad on just need, kes toimunust pisut ehmatavad ja nendega oleme ka alati hea kontakti saanud,» rääkis Bottorff.

Üks trahvi asemel sularaha saanud autojuht John Pry rääkis, et ei ületanud kiirust ega rikkunud mingit muud eeskirja, seega ei mõistnud ta ka kohe, miks tal tuli peatuda.

«Ma veel jälgisin, et ma ei ületaks kiirust ja ma ei saanud ka aru, et oleksin kuidagi närviliselt sõitnud. Aga 2020. aasta muutus just hulga paremaks. Mul ei ole piisavalt sõnu, et Fremonti politseijaoskonda ja anonüümset annetajat piisavalt tänada,» rääkis Pry.