PILDID JA VIDEO ⟩ USA kirdeosa tabas võimas talvetorm

Metsiku talveilma tõttu on ära jäetud üle 1500 lennu ja inimesed on sunnitud lennujaamades ilma paranemist ootama, teatab reuters.com.

Torm tekitas mitmes piirkonnas elektrikatkestusi ja murdis puid, mille tõttu on tänavaid ja teid, mis on läbimatud.

New Yorgis sadas 17. detsembril maha rohkem lund, kui kogu möödunud aastal kokku.

Lumetorm 17. detsembril New Yorgis.

USAs on koroona teise laine tõttu karmid piirangud ja enamik inimesi on selle tõttu kodus ning saab oma majaesist kõnniteed lumest puhastada. USAs on karm seadus, mille kohaselt tuleb tänavad ja teed lumest puhtad hoida – kui seda ei tehta, siis saab nii eraisikuid kui ka firmasid kohtusse kaevata ja nad võivad soolase trahvi saada.