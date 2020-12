VAATAME JA VÕRDLEME ⟩ Noor näitleja valiti kehastama Pamela Andersoni – fännid kahtlevad, kas ta on ikka õige valik

«Downton Abbey» näitlejatar Lily James hakkab uues Hulu draamasarjas kehastama «Rannavalve» staari Pamela Andersoni (53). Lily ekraanipartneriks saab Sebastian Stan (38), kes on tuntud Marveli filmidest, nagu näiteks «Kapten Ameerika: Kõdusõda» ning «Tasujad: Lõppmäng».

Draamasarjas keskendutakse Andersoni ja Mötley Crüe trummari Tommy Lee'i tormilisele suhtele. Lisaks on juba ka teada, et sarjas kajastatakse 1995. aastal aset leidnud seksvideo skandaali. Nimelt filmisid Anderson ja Tommy Lee mesinädalatel olles seksvideo, mis varastati ning avalikustati.

Hetkel on ka teada, et Seth Rogan peaks sarjas kehastama meest, kes seksvideo avalikkuse ette tõi.

Kui uudis avalikuks tuli, et Lily James hakkab Andersoni mängima, ei läinud kaua aega enne, kui inimesed Twitteris oma arvamust avaldama hakkasid. «Kas see castingu-direktor on pime?» säutsuti Twitteris.